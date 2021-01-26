SAMATTA FARKI İKİYE ÇIKARDI

İlk golün sahibi Thiam 52'de Samatta'ya adeta 'al da at' dedi. Tanzanyalı arka direkteki vuruşuyla farkı ikiye yükseltti: 2-0. Pelkas 57'de bir kez daha net bir fırsatı harcadı.