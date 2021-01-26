Fenerbahçe gümbür gümbür. Sarı- Lacivertliler, 21. hafta maçında evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın 20. dakikasında Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mame Thiam, düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne maçta geçirdi: 1-0.
PELKAS ÇERÇEVEYİ BULAMADI
37'de Thiam, Pelkas'ı ceza sahasında topla buluşturdu. Yunan oyuncu yakın mesafeden topu auta yolladı. 39'da Thiam bir kez daha şansını denedi kaleci topu kornere çeldi.
SAMATTA FARKI İKİYE ÇIKARDI
İlk golün sahibi Thiam 52'de Samatta'ya adeta 'al da at' dedi. Tanzanyalı arka direkteki vuruşuyla farkı ikiye yükseltti: 2-0. Pelkas 57'de bir kez daha net bir fırsatı harcadı.