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    • Spor
    • 26.01.2021 Gazete
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    maçı tribünden izledi: ’yi üçledi

    , önünde ile 20’de öne geçti. ta, 52’de farkı ikiye yükseltti. 86'da attığı golle maçın sonucunu belirledi. Fenerbahçe, zirve takibine devam etti.

    Evinde mutlu mesut

    Fenerbahçe gümbür gümbür. Sarı- Lacivertliler, 21. hafta maçında evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın 20. dakikasında Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mame Thiam, düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne maçta geçirdi: 1-0.

    PELKAS ÇERÇEVEYİ BULAMADI
    37'de Thiam, Pelkas'ı ceza sahasında topla buluşturdu. Yunan oyuncu yakın mesafeden topu auta yolladı. 39'da Thiam bir kez daha şansını denedi kaleci topu kornere çeldi.

    SAMATTA FARKI İKİYE ÇIKARDI
    İlk golün sahibi Thiam 52'de Samatta'ya adeta 'al da at' dedi. Tanzanyalı arka direkteki vuruşuyla farkı ikiye yükseltti: 2-0. Pelkas 57'de bir kez daha net bir fırsatı harcadı.

        SON SÖZ PAPİSS CİSSE'DEN
        65'te günün başarılı ismi Thiam'ın şutunda kaleci Doğan topun ağlara gitmesini engelledi. 86'da karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderen Cisse, sonucu tayin etti: 3-0.

        FENER 2016'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI
        Fenerbahçe, Mart 2016'dan bu yana ilk kez Kayserispor'u üst üste iki Süper Lig maçında mağlup etmeyi başardı. Şanssızlığını kırdı
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