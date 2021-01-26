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    • 26.01.2021 10:40
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    SON DAKİKA! 'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel İstanbul'da

    Son dakika i | Fenerbahçe'nin QPR'den transfer ettiği genç kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel İstanbul'a geldi. Genç ismin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 yıllığına Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

    'nin QPR'den transfer ettiği genç kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel İstanbul'a geldi. Genç ismin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 yıllığına Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

    BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?
    31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde dünyaya gelen Bright Osayi-Samuel, İngiltere'den önce ailesiyle birlikte İspanya'ya taşındı. 7 Mart 2015'te Blackpool formasıyla ilk profesyonel maçına, Sheffield'e sahalarında 1-0 yenildikleri maçta çıktı.

    1 Eylül 2017'de, Queens Park Rangers'e 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

    GELECEK SEZON İÇİN ANLAŞILDI, ARA TRANSFERDE GELİYOR
    Gelecek sezon için Championship ekibi Queens Park Rangers ile Bright Osayi-Samuel için anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun devre arasında gelmesi için yaptığı görüşleri sonuçlandırdı. Sarı lacivertliler, Osayi'yi ara transfer döneminde takıma kazandırdığını açıkladı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.

    Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır."

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel İstanbul'da