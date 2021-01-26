Fenerbahçe'nin QPR'den transfer ettiği genç kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel İstanbul'a geldi. Genç ismin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 yıllığına Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde dünyaya gelen Bright Osayi-Samuel, İngiltere'den önce ailesiyle birlikte İspanya'ya taşındı. 7 Mart 2015'te Blackpool formasıyla ilk profesyonel maçına, Sheffield'e sahalarında 1-0 yenildikleri maçta çıktı.

1 Eylül 2017'de, Queens Park Rangers'e 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.



GELECEK SEZON İÇİN ANLAŞILDI, ARA TRANSFERDE GELİYOR

Gelecek sezon için Championship ekibi Queens Park Rangers ile Bright Osayi-Samuel için anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun devre arasında gelmesi için yaptığı görüşleri sonuçlandırdı. Sarı lacivertliler, Osayi'yi ara transfer döneminde takıma kazandırdığını açıkladı.

Bright Osayi-Samuel'in transferi hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/bluohvUC9T — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2021

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır."