Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe bir bomba daha patlattı derken Galatasaray devreye girdi. Sarı-lacivertliler sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'le kesin olarak anlaşmaya vardı iddiaları sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Dorukhan Toköz ile ilgileniyor.
FENERBAHÇE DERKEN...
Dorukhan ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia ediliyordu. Fenerbahçe'nin sözleşmesi sene sonu bitecek olan Dorukhan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyordu.