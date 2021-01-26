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    • 26.01.2021 17:14
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    • 26.01.2021 17:14
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    bitirdi derken devreye girdi! 'ın yıldızı ...

    i... 'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve henüz anlaşma sağlanamayan 'ün adı ile anılırken, 'dan sürpriz bir hamle geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe bitirdi derken Galatasaray devreye girdi

    Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe bir bomba daha patlattı derken Galatasaray devreye girdi. Sarı-lacivertliler sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'le kesin olarak anlaşmaya vardı iddiaları sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Dorukhan Toköz ile ilgileniyor.

    FENERBAHÇE DERKEN...
    Dorukhan ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia ediliyordu. Fenerbahçe'nin sözleşmesi sene sonu bitecek olan Dorukhan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyordu.

        AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 24 yaşındaki futbolcu için ''Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. İmzalar atılmadan bir şey demek doğru olmaz ama bana göre yüzde 90 anlamında olumlu olarak bitti.'' demiş ancak bu sözlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen yeni sözleşme imzalanmamıştı.

        2.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz, bu sezon siyah beyazlı ekip ile Süper Lig'de 17 maça çıkarken 2 asist yaptı.
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