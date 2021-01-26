AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 24 yaşındaki futbolcu için ''Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. İmzalar atılmadan bir şey demek doğru olmaz ama bana göre yüzde 90 anlamında olumlu olarak bitti.'' demiş ancak bu sözlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen yeni sözleşme imzalanmamıştı.