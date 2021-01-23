Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe bir bomba daha patlattı. Sarı-Lacivertliler sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'le kesin olarak anlaşmaya vardı.
1,2 MİLYON EUROYA "EVET" DEDİ
TAKVİM transferin ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı. Beşiktaş'tan 350 bin euro garanti ücret alan milli futbolcu, Siyah-Beyazlı yönetimin yaptığı 850 bin euroluk teklifi kabul etmedi.
24 yaşındaki yıldız, Beşiktaş'la görüşmelerin tıkanmasının ardından Fenerbahçe ile masaya oturdu. Sportif direktör Emre Belözoğlu ile çok yakın olan Dorukhan'ın Sarı-Lacivertliler'den gelen 1.2 milyon euroluk teklife 'evet' dediği belirtildi.