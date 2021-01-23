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    • 23.01.2021 14:51
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    transferi bitirdi! ukhan Toköz'e imzayı attırdı

    Transfer döneminde fırtına gibi esen , bir isimle daha anlaşmaya vardı. Sarı-Laciverliler, adı uzun süredir kulüple anılan ukhan Toköz'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın 850 bin euroluk teklifini kabul etmeyen Toköz, Fenerbahçe'nin 1,2 milyon euroluk teklifine "evet" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    F.Bahçe Beşiktaş'ın yıldız ismiyle anlaştı

    Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe bir bomba daha patlattı. Sarı-Lacivertliler sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'le kesin olarak anlaşmaya vardı.

    1,2 MİLYON EUROYA "EVET" DEDİ
    TAKVİM transferin ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı. Beşiktaş'tan 350 bin euro garanti ücret alan milli futbolcu, Siyah-Beyazlı yönetimin yaptığı 850 bin euroluk teklifi kabul etmedi.

    24 yaşındaki yıldız, Beşiktaş'la görüşmelerin tıkanmasının ardından Fenerbahçe ile masaya oturdu. Sportif direktör Emre Belözoğlu ile çok yakın olan Dorukhan'ın Sarı-Lacivertliler'den gelen 1.2 milyon euroluk teklife 'evet' dediği belirtildi.

        DORUKHAN, 1 TEMMUZ'DA FENERBAHÇE'YE İMZAYI ATACAK
        Yıldız futbolcu Beşiktaş ile sözleşmesinin bitiş tarihi olan 1 Temmuz'da Fenerbahçe'ye 4 yıllık resmi imza atacak.

        2018 yılında sadece 150 bin Euro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz kısa sürede müthiş bir performansa imza atarak takımın banko ismi oldu. Milli Takım'a kadar yükselen genç yıldız, geçtiğimiz yıl çok ağır bir sakatlık geçirdi ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kaldı.

        A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ
        Beşiktaş formasıyla 54 resmi maça çıkan Dorukhan Toköz 3 gol atarken, 5 de asist yaptı. Genç oyuncu Milli Takım formasını da 8 kez terletirken, 1 gol kaydetti.
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