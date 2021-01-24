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    • Spor
    • 24.01.2021 Gazete
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    Dorukhan Toköz ’nin 1.2 milyon Euro’luk teklifini kabul etti

    Transfer döneminde fırtına gibi esen , bir isimle daha anlaşmaya vardı. Sarı-Laciverliler, adı uzun süredir kulüple anılan lı Dorukhan Toköz'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın 850 bin euroluk teklifini kabul etmeyen Toköz, Fenerbahçe'nin 1,2 milyon euroluk teklifine "evet" dediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesinin bitiş tarihi olan 1 Temmuz'da Fenerbahçe'ye 4 yıllık resmi imza atacağı ifade ediliyor.

    Dorukhan Toköz Fener'e 'evet' dedi

    Transfer döneminde fırtına gibi esen , bir isimle daha anlaşmaya vardı. Sarı-Laciverliler, adı uzun süredir kulüple anılan lı Dorukhan Toköz'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın 850 bin euroluk teklifini kabul etmeyen Toköz, Fenerbahçe'nin 1,2 milyon euroluk teklifine "evet" dediği öğrenildi.

    Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesinin bitiş tarihi olan 1 Temmuz'da Fenerbahçe'ye 4 yıllık resmi imza atacağı ifade ediliyor.

    150 BİN EURO'YA KARTAL OLMUŞTU
    2018 yılında 150 bin Euro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz kısa sürede müthiş bir performansa imza atarak takımın banko isimlerinden oldu. Dorukhan şimdi yeni bir maceraya yelken açacak

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    Haberler Spor Dorukhan Toköz Fenerbahçe’nin 1.2 milyon Euro’luk teklifini kabul etti