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    • 26.01.2021 12:06
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    ’dan bomba transfer! Suudi Arabistan'dan teklif var

    Türk futbolunun en kariyerli hakemi olan müthiş bir transfer teklifi aldı. , Çakır’la kendi liglerinde maç yönetmesi için masaya oturdu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Cüneyt Çakır’dan bomba transfer!

    Alınan bilgilere göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 44 yaşındaki Çakır'a astronomik bir rakam teklif etti. Yapılan teklifin 1 sezon için 500 bin dolar (Yaklaşık 3 milyon 700 bin TL) olduğu öğrenildi.


    ÇAKIR TEKLİFE SICAK BAKIYOR
    Söz konusu bu para Cüneyt Çakır'ın Türkiye'deki yıllık kazancının 7-8 katına denk geliyor. Çakır'ın şu anda düşünme aşamasında olduğu ancak yapılan astronomik teklife çok sıcak baktığı belirtiliyor.

    Başarılı hakem, 2019 yılında Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ile Al Nassr arasında yapılan karşılaşmada düdük çalmıştı. Cüneyt Çakır bu maçtaki yönetimiyle büyük alkış toplamıştı.



    1994 yılında hakemlik kariyerine başlayan Cüneyt Çakır, 2001 yılında Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Çakır, 2009-2010 sezonunda Fulham ile Hamburg arasındaki Avrupa Ligi yarı final maçını yönetti. Başarılı hakem 2010-2011 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Rubin-Barcelona maçıyla bu dev organizasyona adım attı.


        BİRÇOK ÜST DÜZEY FİNAL MAÇI YÖNETTİ
        Çakır 2011'de 16 Haziran 2011'de UEFA tarafından en üst kategori olan UEFA Elit Hakem Kategorisi'ne yükseltildi. Ardından kariyer basamaklarını hızla çıkan başarılı hakem sırasıyla FIFA 20 Yaş Altı Şampiyonası yarı finali, Şampiyonlar Ligi yarı finali ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalini yönetti.



        2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan Cüneyt Çakır yarı finalde Portekiz-İspanya maçında düdük çaldı. 2014 Dünya Kupası'nda da yer alan Çakır, Doğan Babacan'ın ardından bu onuru yaşayan ikinci Türk hakemi oldu. Çakır, Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçını yöneterek tarihe geçti.


        Cüneyt Çakır 2015'te Barcelona ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalarak kariyerinde zirve noktaya çıktı. Başarılı hakem 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da 3 maç yönetti.

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