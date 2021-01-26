Alınan bilgilere göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 44 yaşındaki Çakır'a astronomik bir rakam teklif etti. Yapılan teklifin 1 sezon için 500 bin dolar (Yaklaşık 3 milyon 700 bin TL) olduğu öğrenildi.
ÇAKIR TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Söz konusu bu para Cüneyt Çakır'ın Türkiye'deki yıllık kazancının 7-8 katına denk geliyor. Çakır'ın şu anda düşünme aşamasında olduğu ancak yapılan astronomik teklife çok sıcak baktığı belirtiliyor.
Başarılı hakem, 2019 yılında Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal ile Al Nassr arasında yapılan karşılaşmada düdük çalmıştı. Cüneyt Çakır bu maçtaki yönetimiyle büyük alkış toplamıştı.
1994 yılında hakemlik kariyerine başlayan Cüneyt Çakır, 2001 yılında Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. 2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Çakır, 2009-2010 sezonunda Fulham ile Hamburg arasındaki Avrupa Ligi yarı final maçını yönetti. Başarılı hakem 2010-2011 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Rubin-Barcelona maçıyla bu dev organizasyona adım attı.