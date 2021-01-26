TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 8 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Konya (2), Ankara (2) Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan bu 8 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

TFF SÜPER KUPA MAÇLARI

TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç 30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1 05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1 02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2 07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3 12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma) 25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı) 08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0 13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı) 06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2 05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı) 07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0

İSTANBUL İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.

Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.

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CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle: