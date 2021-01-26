TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI
Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.
İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.
İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 8 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.
Konya (2), Ankara (2) Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan bu 8 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.
TFF SÜPER KUPA MAÇLARI
TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 13 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Maç
|Sonuç
|30.07.2006
|Frankfurt
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|05.08.2007
|Köln
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
|17.08.2008
|Duisburg
|Galatasaray-Kayserispor
|2-1
|02.08.2009
|İstanbul
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-2
|07.08.2010
|İstanbul
|Bursaspor-Trabzonspor
|0-3
|12.08.2012
|Erzurum
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-2
|11.08.2013
|Kayseri
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0 (uzatma)
|25.08.2014
|Manisa
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0 (3-2/penaltı)
|08.08.2015
|Ankara
|Galatasaray-Bursaspor
|1-0
|13.08.2016
|Konya
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-1 (0-3/penaltı)
|06.08.2017
|Samsun
|Beşiktaş-Atiker Konyaspor
|1-2
|05.08.2018
|Konya
|Galatasaray-Akhisarspor
|1-1 (4-5/penaltı)
|07.08.2019
|Ankara
|Galatasaray-Akhisarspor
|1-0
İSTANBUL İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
İstanbul, üçüncü kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.
İstanbul'da ilk kez 2009 yılında oynanan organizasyonda Beşiktaş'ı 2-0 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu.
Bu kentte 2010 yılında yapılan maçta ise Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI
Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.
Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:
|Sezon
|Maç
|Skor
|1965-1966
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1966-1967
|Beşiktaş-Altay
|1-0
|1967-1968
|Fenerbahçe
|Otomatikman kazandı
|1968-1969
|Galatasaray-Göztepe
|2-0
|1969-1970
|Göztepe-Fenerbahçe
|3-1
|1970-1971
|Eskişehirspor-Galatasaray
|3-2
|1971-1972
|Galatasaray-MKE Ankaragücü
|1-0
|1972-1973
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-1
|1973-1974
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-0
|1974-1975
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|1975-1976
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-1
|1976-1977
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1 (Penaltılarla 3-1)
|1977-1978
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|1-0
|1978-1979
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-1
|1979-1980
|Trabzonspor-Altay
|1-0
|1980-1981
|MKE Ankaragücü-Trabzonspor
|1-0
|1981-1982
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1982-1983
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-0
|1983-1984
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-0
|1984-1985
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1 (Penaltılarla 4-2)
|1985-1986
|Beşiktaş-Bursaspor
|2-1
|1986-1987
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|3-2
|1987-1988
|Galatasaray-Sakaryaspor
|2-0
|1988-1989
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|1989-1990
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|3-2
|1990-1991
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|1991-1992
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-1
|1992-1993
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-0
|1993-1994
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-1
|1994-1995
|Trabzonspor-Beşiktaş
|2-0
|1995-1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-0
|1996-1997
|Galatasaray-Kocaelispor
|2-1 (Uzatmada)
|1997-1998
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1 (Uzatmada)