Devre arasında kadrosunu kaliteli bir forvet ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sezon sonu için de kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fatih Kuruçuk için temaslarını sıklaştırdı.
HEDEFTE FATİH KURUÇUK VAR
Kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için çabalayan Beşiktaş, sezon sonu Karagümrük ile olan sözleşmesi sona erecek olan Fatih Kuruçuk'u lig bitiminde bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamanın planlarını yapıyor.
MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
22 yaşındaki savunma oyuncusunun Karagümrük'ün yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermesini fırsat bilen Beşiktaş yönetimi, sezon sonu için Fatih Kuruçuk'un menajeriyle temas kurmuş durumda.