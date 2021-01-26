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    • 26.01.2021 12:38
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    sezon sonu için kolları sıvadı! 'ten 'u istiyor

    'de ilk yarıyı lider tamamlayan ara transfer döneminde kadrosunu bir forvetle güçlendirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar, sezon sonu için de transfer çalışmalarına başladı. Beşiktaş yönetimi sezon sonunda forması giyen genç stoper 'u kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki genç yıldız, 1.92'lik boyuyla dikkat çekiyor. Kuruçuk, çıktığı 36 maçta 5 gol attı. Öte yandan genç futbolcuyla ve 'da ilgileniyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kartal, Süper Lig ekibinin genç yıldızını istiyor

    Devre arasında kadrosunu kaliteli bir forvet ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sezon sonu için de kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fatih Kuruçuk için temaslarını sıklaştırdı.

    HEDEFTE FATİH KURUÇUK VAR
    Kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için çabalayan Beşiktaş, sezon sonu Karagümrük ile olan sözleşmesi sona erecek olan Fatih Kuruçuk'u lig bitiminde bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamanın planlarını yapıyor.

    MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
    22 yaşındaki savunma oyuncusunun Karagümrük'ün yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermesini fırsat bilen Beşiktaş yönetimi, sezon sonu için Fatih Kuruçuk'un menajeriyle temas kurmuş durumda.

        KARARINI SEZON SONU VERECEK
        Karagümrük'ten ayrılmak isteyen genç stoperin, kariyerine üç büyüklerde devam etmek istediği son kararını vermek için sezon sonunu bekleyeceği konuşuluyor.

        ADI GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YLE DE ANILIYOR
        Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Fatih Kuruçuk'un adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de yakından anılıyor. 22 yaşındaki stoper yaz transfer döneminde ezeli rakipler arasında büyük bir transfer yarışı çıkarmaya hazırlanıyor.

        36 MAÇTA 5 GOL ATTI
        1.92 boyundaki Fatih Kuruçuk, özellikle hava toplarındaki başarısı ile rakip forvetleri bir hayli zorluyor. Fatih, Karagümrük'te çıktığı 36 maçta rakip fileleri 5 kez sarstı.
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