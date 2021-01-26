Devre arasında kadrosunu kaliteli bir forvet ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sezon sonu için de kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fatih Kuruçuk için temaslarını sıklaştırdı.