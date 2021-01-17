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    • 17.01.2021 15:30
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    SON DAKİKA HABERİ: 'tan derbi öncesi açıklaması!

    Son dakika haberi... 'tan kritik maçı öncesi flaş bir açıklama geldi! Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı ar, maç öncesinde bir mesaj yayınlayarak 'dan beklentilerinin bu akşamki maçı 'da yönettiği maçlar gibi yönetmesi olduğunu ifade etti.

    Beşiktaş'tan derbi öncesi Cüneyt Çakır açıklaması!

    'tan son dakika açıklaması! Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı ar, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. , şu ifadeleri kullandı: "Daha önce de belirttiğimiz gibi bu akşamki maçın hakemi 'dan tek beklentimiz derbiyi 'da yönettiği maçlar gibi yönetmesidir."

    İşte o açıklama...

    "Daha önce de belirttiğimiz gibi bu akşamki maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz 'derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesidir.'"
    Bununla birlikte , hataların önüne kolaylıkla geçebilecek ve desteklediğimiz bir sistemdir. Karşılaşmanın 'da görevli hakemlerinin sistemi doğru kullanacaklarına ve olası hatalı kararlarla her iki camianın da üzülmeyeceği bir yönetim göstereceklerine inanmak istiyoruz.
    Sadece sahadaki futbolun konuşulduğu güzel bir derbi olması dileğiyle..."

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    Haberler Spor SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'tan derbi öncesi Cüneyt Çakır açıklaması!