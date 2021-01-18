Eden Hazard kimdir, kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe transferi ile gündemde!

EDEN HAZARD KİMDİR?

Kendisi gibi iki kardeşi de futbolcu (Thorgan Hazard-Borussia Dortmund, Kylian Hazard-Cercle Brugge) olan Eden Hazard, 2007-08 sezonunda 4 maça çıktı ve hiç gol atamadı. Lille forması ile ilk maçına 24 Kasım 2007 tarihinde, Nancy maçında çıktı. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı. Bu sezon Metz, Sochaux ve PSG maçlarında da forma giydi.

Hazard, 2008-09 sezonunda 30 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Lille adına ilk golü ise 20 Eylül 2008 tarihinde, Auxerre karşısında gol atarak kaydetti. Maç 3-2 galibiyet ile sonuçlandı. Bu sezon Saint-Étienne, Sochaux ve Marsilya maçlarında da gol kaydetti. Coupe de France'da Hazard ilk maçına 2 Ocak 2009 tarihinde, Geneviève karşısında çıktı. Maç 3-0 Lille galibiyeti ile sonuçlandı. Coupe de France'da ilk golü ise 23 Ocak 2009 tarihinde, Dunkerque karşısında gol atarak kaydetti. Maç 3-0 Lille galibiyeti ile sonuçlandı. Coupe de la Ligue'de Hazard ilk maçına 24 Eylül 2008 tarihinde, Montpellier karşısında çıktı. Maç 4-2 yenilgi ile sonuçlandı.