Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın Sumudica ile bir araya geldiği ve Rumen teknik adamla 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni teknik direktörümüz Sumudica yarın başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize'de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Sumudica'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."







ANTEP'TEN GİDERKEN AĞLIYORDU

Öte yandan Gaziantep FK'dan olaylı bir şekilde gönderilen Sumudica, veda konuşması yaparken döktüğü gözyaşları ile gündem olmuştu.



