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    • 25.01.2021 17:34
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    • 25.01.2021 17:34
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    Çaykur spor açıkladı: Marius ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı

    ekiplerinden Çaykur spor, teknik direktör Marius ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Çaykur Rizespor açıkladı! Sumudica...

    Çaykur spor'dan yapılan açıklamada, başkan vekili 'ın ile bir araya geldiği ve Rumen teknik adamla 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Yeni teknik direktörümüz Sumudica yarın başkanımız 'ın katılımıyla Rize'de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. 'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."




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    Öte yandan 'dan olaylı bir şekilde gönderilen Sumudica, veda konuşması yaparken döktüğü gözyaşları ile gündem olmuştu.

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