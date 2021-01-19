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    • 19.01.2021 21:53
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    'ya ağlayarak veda etmişti... , ile prensipte anlaştı

    'ya gözyaşları ile veda eden Rumen Teknik Direktör 'nın gözyaşları çabuk dindi... , ile prensipte anlaşma sağladı.

    AA
    Rizespor, Sumudica ile prensipte anlaştı

    Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaşma sağladı.



    Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Stjepan Tomas'ın görevden ayrılmasının ardından Marius Sumudica ile görüşmelere başladıklarını belirtti.



    OLUMSUZLUK ÇIKMAZSA RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK
    Görüşmelerin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakır, "Sumudica ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ve prensipte anlaşılmıştır. Kendisi ile son görüşme yapıldıktan sonra bir olumsuzluk çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerini kullandı.



    Yeşil-mavili ekibin Sumudica ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacağı öğrenildi.



    ANTEP'TEN GİDERKEN AĞLIYORDU
    Öte yandan Gaziantep FK'dan olaylı bir şekilde gönderilen Sumudica, veda konuşması yaparken döktüğü gözyaşları ile gündem olmuştu.
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