Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Kanarya bu sonucun ardından 42 puana çıkarken, Kayserispor ise 19 puanda kaldı.
MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
İlk dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Doğan'da kaldı.
5. dakikada Kvrzic'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
12. dakikada soldan Caner'in arka direğe ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın sert vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan organize gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın uzak direğe plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
37. dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kaleye göndermek istediği top, altıpasın önünde Pelkas'ta aldı. Pelkas'ın göğsüyle yumuşatarak sol ayağıyla yaptığı volede meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
39. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın yakın direğe vuruşunda, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.