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    • 25.01.2021 21:03
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    Fenerbahçe evinde 3 puanı 3 golle aldı! (Fenerbahçe 3-1 Kayserispor MAÇ ÖZETİ)

    'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Thiam, Samatta ve Cisse kaydetti. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi , sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıkarken Mesut Özil de karşılaşmayı tribünden takip etti.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe evinde galip!

    Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Kanarya bu sonucun ardından 42 puana çıkarken, Kayserispor ise 19 puanda kaldı.




    MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
    İlk dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Doğan'da kaldı.

    5. dakikada Kvrzic'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

    12. dakikada soldan Caner'in arka direğe ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın sert vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



    20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan organize gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın uzak direğe plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

    37. dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kaleye göndermek istediği top, altıpasın önünde Pelkas'ta aldı. Pelkas'ın göğsüyle yumuşatarak sol ayağıyla yaptığı volede meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

    39. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın yakın direğe vuruşunda, kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın şık ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumda bulunan Samatta'ya çıkardı. Samatta, topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

        58. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Hes Kablo Kayserispor savunmasının hatasıyla penaltı noktası civarında topu önünde bulan Pelkas'ın şutunda top üstten auta çıktı.

        64. dakikada Pelkas'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda top az farkla auta gitti.

        66. dakikada Pelkas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın sol ayağıyla uzak direğe plasesinde kaleci Doğan topu kornere çeldi.

        86. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Oyuna 85. dakikada dahil olan Ademi'nin savunma arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kalecinin müdahale ettiği top filelerle buluştu: 3-0.

        Karşılaşmayı, Fenerbahçe 3-0 kazandı.



        FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇININ ÖZETİ VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        SZALAİ İLK 11'DE
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.

        Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4,5 yıllığına transfer edilen Macar stoper, ilk resmi maçını Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynadı.



            TOLGA LİGDE 7 MAÇ SONRA KADRODA
            Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Tolga Ciğerci, ligde 7 maç sonra kadroda yer aldı.

            Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hes Kablo Kayserispor maçında Erol Bulut'tan forma bekledi.

            Tolga, son olarak ligde 12 Aralık 2020 tarihinde Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybedilen karşılaşmada kadroda yer almış ancak forma giymemişti.


            MESUT ÖZİL, ÜLKER STADI'NDA
            Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

            32 yaşındaki oyuncu, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti.

            FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
            Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

            Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil'in yanı sıra Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı.

            FENERBAHÇE: 3 - HES KABLO KAYSERİSPOR: 0

            Stat: Ülker

            Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

            Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 67 Sosa), Pelkas, Thiam (Dk. 85 Ademi), Samatta (Dk. 79 Cisse)

            Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah (Dk. 90 Ackah), Campanharo (Dk. 63 Maglica), Lennon (Dk. 46 İlhan Parlak), Avramovski, Henrique (Dk. 80 Emre Demir), Kanga (Dk. 46 Nurettin Korkmaz)

            Goller: Dk. 20 Thiam, Dk. 52 Samatta, Dk. 86 Cisse (Fenerbahçe)

            Sarı kartlar: Dk. 18 Valencia, Dk. 69 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 63 Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor)
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            Haberler Spor Fenerbahçe evinde 3 puanı 3 golle aldı! (Fenerbahçe 3-1 Kayserispor MAÇ ÖZETİ)