Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.01.2021 16:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.01.2021 16:20
    ABONE OL

    Denizlispor - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında Denizlispor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Denizlispor 14 puanla son sırada yer alıyor. Konuk Fatih Karagümrük ise 27 puanla 8. sırada bulunuyor. Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

    Denizlispor - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında Denizlispor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

    Karşılaşma öncesinde Denizlispor 14 puanla son sırada yer alıyor. Konuk Fatih Karagümrük ise 27 puanla 8. sırada bulunuyor.

    Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

    https://www.takvim.com.tr/canli-skor/atiker_konyaspor_1922-antalyaspor-maci-23300921

    İLK 11'LER

    Denizlispor: Pantilimon, , , , T. Lopes, , Recep, , , ,

    Karagümrük: , Koray, , Campi, , , N'Diaye, Ndao, , Borini, Mevlüt

    .
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Denizlispor - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM İZLE