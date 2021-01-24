Denizlispor - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00 etabında Denizlispor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Karşılaşma öncesinde Denizlispor 14 puanla son sırada yer alıyor. Konuk Fatih Karagümrük ise 27 puanla 8. sırada bulunuyor.
Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İLK 11'LER
Denizlispor: Pantilimon, Kubilay, Fabiano, Özer, T. Lopes, Murawski, Recep, Ahmed Yasin, Sagal, Rodallega, Sacko
Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, N'Diaye, Ndao, Bertolacci, Borini, Mevlüt.