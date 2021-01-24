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    • 24.01.2021 18:08
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    , Malatya'da son nefeste kazandı! ( 0-1 Galatasaray MAÇ SONU ÖZET)

    Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. Aslan'a galibiyeti getiren golü 88. dakika Ryan Babel kaydetti. Öte yandan Galatasaraylı Sofiane Feghouli maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    takvim.com.tr
    Galatasaray, Malatya'da son nefeste kazandı!

    Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında zorlu rakibi Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Galatasaray oldu.

    Sarı-kırmızılıların tek golü bitime 2 dakika kala 88. dakikada Ryan Babel'den geldi.

    Bu skorla sarı-kırmızılılar zirve takibini sürdürürken puanını 39'a yükselterken, Yeni Malatyaspor ise 27 puanda kaldı.



    BOZUK ZEMİN TEPKİLERE NEDEN OLDU
    Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısına bozuk saha zemini damga vurdu. Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de dikkat çektiği kötü saha koşulları, maçın başlamasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

    Maç boyunca bozukluğu ve kötü saha koşulları nedeniyle tepki çeken Yeni Malatya Stadı'nın zemininde pas yapmak bile zorlaşırken, pek çok oyuncu maç sırasında zor anlar yaşadı.



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        FEGHOULİ SAKATLANDI
        Galatasaraylı Sofiane Feghouli ise maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.




        MAÇTAN DAKİKALAR
        10. dakikada Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kalabalığın arasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

        23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına verdiği pasla buluşan Babel'in vuruşunda Abdulsamed Damlu son anda topu çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

        27. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        35. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

        36. dakikada Babel'in sağ kanattan attığı pasla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kontrol etmeyi başardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



        İKİNCİ YARI
        59. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake'nin ortasıyla buluşan Umut Bulut'un bıraktığı topa ceza alanı ön çizgisinden Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karim Hafez'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

        88. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluştu: 0-1

        Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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