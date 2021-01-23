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    • 23.01.2021 16:35
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    kampanyası SMS ücreti ne kadar? Fenerbahçe nasıl gönderilir?

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Transferin ardından Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi ve isimli bağış kampanyası başlatıldı. Peki, SMS ücreti ne kadar? nasıl gönderilir? Kampanyanın başlamasıyla birlikte Fenerbahçe resmi sitesine yoğunluktan dolayı erişilemiyor.

    takvim.com.tr
    Mesut Ol kampanyası SMS ücreti ne kadar? Fenerbahçe Mesut Ol SMS nasıl gönderilir?

    Mesut Ol SMS nasıl gönderilir? Mesut Ol kampanyası SMS ücreti ne kadar? Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in sarı lacivertli formayı giymesi merakla bekleniyor. Mesut Özil'in imza töreni için geri sayım başlarken Fenerbahçe Kulübü yeni bir bağış kampanyası başlattı. Fener Ol kampanyasının ardından şimdi de Mesut Ol kampanyasıyla sarı lacivertli taraftarlar kulübe destek oluyor. Peki Mesut Ol SMS ücreti ne kadar? Mesut Ol SMS nasıl gönderilir?

    MESUT OL KAMPANYASI BAŞLADI!

    Ali Koç'un başkan olmasının ardından yapılan Fener Ol kampanyasında Sarı-Lacivertli iş adamları ve taraftarının büyük desteğiyle kulübe önemli gelir sağlayan Fenerbahçe, Mesut Ol kampanyası ile de yıldız futbolcunun maliyetinin bir bölümünü karşılamayı planlıyor.

    Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, Mesut Özil'in imza törenini salı veya çarşamba günü olarak planladıklarını belirtti. Koç, "Bugün, 'Fener Ol' kampanyasını imzalar atılana kadar 'Mesut Ol' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum." dedi.

    RESMİ SİTE ÇÖKTÜ

    "Mesut Ol" kampanyasına Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, 20 dakika gibi kısa bir sürede 35 bin sms'in atıldığı açıklandı. Bu da yaklaşık 700 bin TL gelir elde edildiği anlamına geliyor.

    Yoğunluk nedeniyle Fenerbahçe'nin resmi sitesine erişilemiyor.

        MESUT OL SMS NASIL GÖNDERİLİR?

        'Mesut OL' kampanyasına katılmak için 1907'ye MESUTOL yazarak SMS gönderebilirsiniz.

        MESUT OL SMS ÜCRETİ NE KADAR?

        'Fener OL' kampanyasının SMS ücreti, 20 TL olarak belirlenmişti. 'Mesut OL' kampanyasında ise yine aynı şekilde 20 TL SMS bedeli olması bekleniyor.
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