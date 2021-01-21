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    • Spor
    • 21.01.2021 Gazete
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    lılar lı yıldıza teklif yaptı: 'a gel Hulk!

    bombayı patlatıyor. Forvet arayışlarını sürdüren lılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Hulk’la masaya oturdu. Yönetimin 34 yaşındaki Hulk’a sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği belirlendi. Sambacı’ya 1 milyon Euro garanti ücret ve bonus teklif ettiği öğrenildi. Birçok teklif alan Hulk’un düşünmek için süre istediği ifade edildi.

    Beşiktaş'a gel Hulk!

    bombayı patlatıyor. Forvet arayışlarını sürdüren lılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Hulk'la masaya oturdu. Yönetimin 34 yaşındaki Hulk'a sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği belirlendi. Sambacı'ya 1 milyon Euro garanti ücret ve bonus teklif ettiği öğrenildi. Birçok teklif alan Hulk'un düşünmek için süre istediği ifade edildi.

    YALÇIN TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
    Teknik direktör 'ın ilerleyen yaşına rağmen Hulk'u çok istediği ve "Hem kanatta hem de en uçta faydalanabiliriz" dediği belirlendi. Çok önemli bir kariyere sahip olan Hulk 48 kez formasını giyerken 11 gol attı. Tecrübeli yıldız müthiş sol ayağı ile tanınıyor.

    LİDER ZOR VİRAJDA
    20. hafta maçında bugün ile karşılaşacak. 'nda oynanacak zorlu mücadele 16.00'da başlayacak.

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    Haberler Spor Siyah-Beyazlılar Brezilyalı yıldıza teklif yaptı: Beşiktaş'a gel Hulk!