Kartal bombayı patlatıyor. Forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Hulk'la masaya oturdu. Yönetimin 34 yaşındaki Hulk'a sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği belirlendi. Sambacı'ya 1 milyon Euro garanti ücret ve bonus teklif ettiği öğrenildi. Birçok teklif alan Hulk'un düşünmek için süre istediği ifade edildi.

YALÇIN TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilerleyen yaşına rağmen Hulk'u çok istediği ve "Hem kanatta hem de en uçta faydalanabiliriz" dediği belirlendi. Çok önemli bir kariyere sahip olan Hulk 48 kez Brezilya formasını giyerken 11 gol attı. Tecrübeli yıldız müthiş sol ayağı ile tanınıyor.

LİDER ZOR VİRAJDA

Beşiktaş 20. hafta maçında bugün Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele 16.00'da başlayacak.