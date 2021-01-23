

İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?

21 Haziran 2000 Bursa doğumlu olan İsmail Çokçalış, futbola Bursaspor altyapısında başladı. 2019'da Karacabey Belediyespor'a kiralanan İsmail, geçen sezonun başında Bursaspor A Takımı'na yükseldi. Bu sezon istikrarlı bir şekilde Bursaspor'da ilk 11'de forma giyen İsmail, Ümit Milli Takım'da da görev yapıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN