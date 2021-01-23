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    • 23.01.2021 12:33
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    Galatasaray Bursaspor’un genç yıldızı 'ı istiyor!

    Henry Onyekuru transferini bitiren İrfan Can Kahveci için ise yoğun bir mesai harcayan Galatasaray, Bursaspor forması ile bu sezon dikkatleri üzerine çeken için devreye girdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Cimbom Bursaspor’un genç yıldızını istiyor!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Omar'ın yaşadığı kaza sonrası sağ bek transferinde ilk hedef olarak Bursaspor'un 20 yaşındaki futbolcusu İsmail Çokçalış'ı belirlediği ve ve genç yıldız adayı için yönetime raporunu sunduğu öğrenildi.


    İLK GÖRÜŞMEDE ORTA YOL BULUNAMADI
    Galatasaray yönetiminin de İsmail Çokçalış transferi için Bursaspor ile temasa geçtiği ancak tarafların ilk görüşmede orta yolu bulamadığı ortaya çıktı.




    TEMASLAR SIKLAŞTIRILDI
    Bursaspor'un Süper Lig'e yükselme hedefi sebebiyle İsmail'i devre arasında bırakmak istemediği, Galatasaray'ın ise Timsah'ı ikna etmek için temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.


        PİYASA DEĞERİ 475 EURO
        Ümit Milli Takım forması da giyen 20 yaşındaki İsmail Çokçalış'ın piyasa değeri 475 bin Euro olarak gözüküyor.


        İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?
        21 Haziran 2000 Bursa doğumlu olan İsmail Çokçalış, futbola Bursaspor altyapısında başladı. 2019'da Karacabey Belediyespor'a kiralanan İsmail, geçen sezonun başında Bursaspor A Takımı'na yükseldi. Bu sezon istikrarlı bir şekilde Bursaspor'da ilk 11'de forma giyen İsmail, Ümit Milli Takım'da da görev yapıyor.

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