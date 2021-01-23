Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Omar'ın yaşadığı kaza sonrası sağ bek transferinde ilk hedef olarak Bursaspor'un 20 yaşındaki futbolcusu İsmail Çokçalış'ı belirlediği ve ve genç yıldız adayı için yönetime raporunu sunduğu öğrenildi.
İLK GÖRÜŞMEDE ORTA YOL BULUNAMADI
Galatasaray yönetiminin de İsmail Çokçalış transferi için Bursaspor ile temasa geçtiği ancak tarafların ilk görüşmede orta yolu bulamadığı ortaya çıktı.
TEMASLAR SIKLAŞTIRILDI
Bursaspor'un Süper Lig'e yükselme hedefi sebebiyle İsmail'i devre arasında bırakmak istemediği, Galatasaray'ın ise Timsah'ı ikna etmek için temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.