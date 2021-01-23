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    • Spor
    • 23.01.2021 Gazete
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    3 yerlide işlem tamam! , ve ’u kadrosuna katıyor

    yönetimi haziran ayında sözleşmesi bitecek olan , ve ’u yeni sezonda kadroya katacak. İşte merak edilen detaylar...

    3 yerlide işlem tamam
    Ara transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için startı verdi. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan , lu ve 'ten 'la her konuda anlaşmış durumda.




    Şu anda kasadan herhangi bir bonservis bedeli çıkarmak istemeyen yönetim 3 ismi de yeni sezonda kadrosuna katma kararı aldı. Ön anlaşmaların imzalandığı ve 3 futbolcunun sözleşmeleri biter bitmez resmen lı olacağı gelen bilgiler arasında.

    ROTASYON GENİŞLEYECEK
    Bu sezon dar rotasyondan şikayetçi olan yeni sezonda kadroyu geniş tutacak.
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    Haberler Spor 3 yerlide işlem tamam! Galatasaray Aytaç Kara, Salih Uçan ve Fatih Kuruçuk’u kadrosuna katıyor