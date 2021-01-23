Ara transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için startı verdi. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Kasımpaşalı Aytaç Kara, Alanyasporlu Salih Uçan ve Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'la her konuda anlaşmış durumda.
Şu anda kasadan herhangi bir bonservis bedeli çıkarmak istemeyen yönetim 3 ismi de yeni sezonda kadrosuna katma kararı aldı. Ön anlaşmaların imzalandığı ve 3 futbolcunun sözleşmeleri biter bitmez resmen Galatasaraylı olacağı gelen bilgiler arasında.
ROTASYON GENİŞLEYECEK
Bu sezon dar rotasyondan şikayetçi olan Terim yeni sezonda kadroyu geniş tutacak.
Şu anda kasadan herhangi bir bonservis bedeli çıkarmak istemeyen yönetim 3 ismi de yeni sezonda kadrosuna katma kararı aldı. Ön anlaşmaların imzalandığı ve 3 futbolcunun sözleşmeleri biter bitmez resmen Galatasaraylı olacağı gelen bilgiler arasında.
ROTASYON GENİŞLEYECEK
Bu sezon dar rotasyondan şikayetçi olan Terim yeni sezonda kadroyu geniş tutacak.