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    • 23.01.2021 13:00
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    ve 'dan Milli yıldızımız 'a dans dersi: Haydi Turko

    , 'nda 'yi 2-0 mağlup etmiş ve kupanın sahibi olmuştu. Maçın ardından oyuncuların sevinçli halleri sosyal medyaya düştü. Sosyal medyada yer alan bir videoda 'nun 'a "Haydi Turko" diye seslenmesi ve onu dans ettirmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. İşte o görüntüler...

    Ronaldo'dan Merih'e dans dersi: Haydi Turko!

    , 'nda 'yi 2-0 mağlup etmiş ve kupanın sahibi olmuştu. Maçın ardından oyuncuların sevinçli halleri sosyal medyaya düştü.

    Sosyal medyada yer alan bir videoda 'nun 'ı dans ettirmeye çalıştığı görüldü. Ronaldo'nun, Demiral'a "Haydi Turko" diye seslenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    Öte yandan takımını 1-0 öne geçiren Ronaldo'yu tarihin en golcü oyuncusu yapmıştı. Portekizli gol sayısını 760 yaptı ve 'ı (759) geçerek tarihin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirmişti.

    Ronaldo ayrıca, Juventus ile çıktığı son 32 resmi maçında 32. gole imza atmıştı.

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