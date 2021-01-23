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    • 23.01.2021 15:08
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    Fenerbahçe’ye müjdesi: 48 saat içinde 'de olacak

    Fenerbahçe’nin önümüzdeki sezondan itibaren 4 yıllık sözleşme imzaladığı Osayi-Samuel’in devre arasında Sarı-Lacivertli takıma katılacağı iddia edildi. İngiliz gazeteci Pete O'Rourke Twitter hesabından 48 saat içinde ’de olacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe’ye Samuel Osayi müjdesi!

    Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, İngiliz ekibi QPR'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşma imzalamıştı.


    ANLAŞMAYA VARILDI
    Sezon sonu Osayi'yi bedelsiz bir şekilde kadrosuna katacak olan Fenerbahçe'nin QPR kulübü ile masaya oturduğu ve Nijeryalı kanat oyuncusunun devre arasında transfer edilmesi için anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

    48 SAAT İÇİNDE TÜRKİYE'DE OLACAK
    İngiliz gazeteci Pete O'Rourke Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin QPR ile Osayi için anlaşma sağladığını ve 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, 48 saat içinde Türkiye'de olacağını duyurdu.

        Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Osayi-Samuel, bu sezon QPR formasıyla Championship'te 3 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


        BRİGHT OSAYİ-SAMUEL KİMDİR?
        31 Aralık 1997'de, Nijerya'da bulunan Okija'da doğan Bright Osayi-Samuel, futbola Blackpool altyapısında başladı. 23 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Genç futbolcunun boyu ise 1.75.

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