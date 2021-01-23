Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, İngiliz ekibi QPR'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşma imzalamıştı.
ANLAŞMAYA VARILDI
Sezon sonu Osayi'yi bedelsiz bir şekilde kadrosuna katacak olan Fenerbahçe'nin QPR kulübü ile masaya oturduğu ve Nijeryalı kanat oyuncusunun devre arasında transfer edilmesi için anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
48 SAAT İÇİNDE TÜRKİYE'DE OLACAK
İngiliz gazeteci Pete O'Rourke Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin QPR ile Osayi için anlaşma sağladığını ve 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, 48 saat içinde Türkiye'de olacağını duyurdu.