Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    ’nin anlaştığı Bright Osayi QPR'a baskı yapıyor: Bırakın da gideyim

    ’nin sezon sonu için anlaştığı Bright Osayi, İngiliz kulübünden devre arası ayrılmak istediğini söyledi. Osayi Championship'te bu sezon 21 maça çıktı. 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

    Bırakın da gideyim!
    'nin yeni sezon için anlaşmaya vardığı lı kanat oyuncusu Bright Osayi bir an önce yeni formasına kavuşmak istiyor. QPR ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan genç yıldız devre arasında F.bahçe'ye katılmak için baskı yapıyor. Bu talebin bu hafta içinde cevabını bulması bekleniyor. de bilindiği gibi Osayi'nin devre arasında takıma katılması için gerekli girişimlerde bulunmuştu. İngiliz kulübünü vereceği cevap merak ediliyor. Osayi 2017'den beni QPR'de forma giyiyor.

    LİGDE 21 MAÇA ÇIKTI 3 GOL ATARKEN 3 DE ASİSTE İMZA ATTI
    F.Bahçe'nin yeni transferi Bright Osayi Championship'te bu sezon 21 maça çıktı. 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Sağ kanatta görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun hem Nijerya hem de İngiltere pasaportu bulunuyor.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe’nin anlaştığı Bright Osayi QPR'a baskı yapıyor: Bırakın da gideyim