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    • 23.01.2021 15:04
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    SON DAKİKA: Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu!

    Son dakika haberi! 'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Düşme hattındaki Başkent ekibi, güçlü rakibini devirip 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu.

    Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu!

    'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

    Gençlerbirliği (muhtemel): Nordfeldt, Johansson, Halil, Oliveira, Soner, Toure, İlker, Mendoza, Sami, Polomat, Murat

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

    GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    2 İSİM CEZA SINIRINDA
    Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3'er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu!