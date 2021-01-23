



BAŞKAN AÇIK KAPI BIRAKTI!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçı sonrasında kendisine yöneltilen soru sonrasında eski golcüsü Vedat Muric için, "Onun Lazio'da başarılı olmasını isterim. Eğer bize geri dönmek gibi bir talebi olursa da değerlendiririz" ifadesini kullanmıştı. Bu da Vedat Muric için yeşil ışık olarak yorumlandı.

