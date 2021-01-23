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    • Spor
    • 23.01.2021 Gazete
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    E-Spor’a desteği

    TÜRKSPORU’nun en büyük destekçisi , ’yla yıllardır sürdürdüğü birlikteliğin yanına ana sponsorluğunu da ekledi.

    E-Spor’a Turkcell desteği
    TÜRKSPORU'na büyük bir destek veren , e-Futbol Milli Takımı'nın da sponsoru oldu. Artık Türkiye 'ı, ve 'nın turnuvalarında Turkcell'in desteği ile mücadele edecek.



    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yaklaşık 20 yıldır omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz ile yeni bir aşamaya geçiyoruz" diye konuştu.
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