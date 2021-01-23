E-Spor’a Turkcell desteği

TÜRKSPORU'na büyük bir destek veren Turkcell, e-Futbol Milli Takımı'nın da sponsoru oldu. Artık Türkiye eMilli Takımlar'ı, FIFA ve UEFA'nın turnuvalarında Turkcell'in desteği ile mücadele edecek.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yaklaşık 20 yıldır omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz TFF ile yeni bir aşamaya geçiyoruz" diye konuştu.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yaklaşık 20 yıldır omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz TFF ile yeni bir aşamaya geçiyoruz" diye konuştu.