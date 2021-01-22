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    • 22.01.2021 14:59
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    'nin 3 golcüsü 1 etmedi!

    sezon başında 20 milyon Euro karşılığında ’ya sattığı ’in yerini dolduramadı. Büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta, ve üçlüsü beklentilerin çok uzağında kaldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    3’ünü toplayınca 1 Vedat etmedi

    Geçen sezon başında Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer savaşı çıkaran ve Kadıköy'ün yolunu tutan Vedat Muriç performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Kosovalı forvet çubuklu formayla Süper Lig'in 19 haftalık bölümünde 12 gole imzasını atmıştı.


    Ancak bu sezon Kanarya forvet bölgesinden beklenen katkıyı göremedi. Aston Villa'dan transferi büyük ses getiren Mbwana Samatta sakatlığı nedeniyle 12 maçta forma giyerken sadece 3 gole imza atabildi.


    Alanyaspor'da çok iyi bir sezon geçiren ve Fenerbahçe'ye transfer olan Papiss Cisse de şu ana kadar takımına 3 gollük katkı verebildi.

        Basel'den sürpriz bir şekilde alınan Kemal Ademi ise ligde 6 maçta süre alabildi. İsviçreli forvet şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla golle tanışamadı.


        Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan 3 forvet ligin 19 haftalık bölümünde toplam 6 gole imza atabildi. Oysa ki Vedat Muriç geçen sezon aynı bölümde 12 kez ağları havalandırmıştı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin 3 golcüsü 1 Vedat Muriç etmedi!