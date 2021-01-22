Geçen sezon başında Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer savaşı çıkaran ve Kadıköy'ün yolunu tutan Vedat Muriç performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Kosovalı forvet çubuklu formayla Süper Lig'in 19 haftalık bölümünde 12 gole imzasını atmıştı.
Ancak bu sezon Kanarya forvet bölgesinden beklenen katkıyı göremedi. Aston Villa'dan transferi büyük ses getiren Mbwana Samatta sakatlığı nedeniyle 12 maçta forma giyerken sadece 3 gole imza atabildi.
Alanyaspor'da çok iyi bir sezon geçiren ve Fenerbahçe'ye transfer olan Papiss Cisse de şu ana kadar takımına 3 gollük katkı verebildi.