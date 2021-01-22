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    • 22.01.2021 12:00
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    SON DAKİKA: 'de 21. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

    Son dakika haberine göre, 'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta düdük çalacak.

    Ligde 21. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

    'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk edeceği maçta düdük çalacak.

    TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 21'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

    23 Ocak Cumartesi:

    16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

    24 Ocak Pazar:

    13.30 İttifak Holding Konyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

    16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

    19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus

    19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan

    25 Ocak Pazartesi:

    16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

    19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

    19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri belli oldu