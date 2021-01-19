Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Başakşehir'in yetenekli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci, katıldığı bir televizyon programında transfer gündemine bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.
"ARTIK AYRILMAK İSTİYOR"
Oğlunun Başakşehir'den ayrılmak istediğini belirten baba Kahveci, "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ, 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor." dedi.
"ÇOCUKKEN FENERBAHÇELİYDİ"
İrfan Can'ın Fenerbahçeli olduğunu ancak dayıları tarafından Galatasaraylı yapıldığını belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı." ifadelerini kullandı.
İrfan Can'ı takımında görmek istediğini ilk kez Gençlerbirliği maçı sonrası açıklayan Terim, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz." şeklinde konuşmuştu.
GALATASARAY'DAN 2. İRFAN CAN KAHVECİ HAREKATI
Ara transferdeki sessizliğini henüz bozamayan Galatasaray'da İrfan Can Kahveci konusunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir'le ilk yapılan görüşmeden sonuç alamayan Sarı- Kırmızılı yönetim birkez daha teklif yapma kararı aldı.
13 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ
Mustafa Cengiz'in birkaç gün içinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile 2. kez masaya oturması bekleniyor. Gümüşdağ ilk görüşmede 13 milyon Euro talep etmişti.
ÖNCE 6 AYLIĞINA KİRALAMA
Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın yeni teklifi, İrfan Can'ı sezon sonuna kadar kiralama, sezon sonunda 7 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olacak.
NASIL BİR YANIT VERECEK?
Gümüşdağ'ın bu teklif ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Ancak İrfan Can'ın Galatasaray'a gitme konusundaki isteğinin Başakşehir'in pazarlıktaki elini zayıflatabileceği ifade ediliyor.
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Ara transferin en çok konuluşan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gitme konusundaki isteğini Başakşehir yönetimine bildirdi. Genç yıldız hem Fatih Terim hem de Taylan ve Oğulcan faktörü nedeniyle Cimbom'u istiyor.