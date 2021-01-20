ŞOK! ABDÜLKADİR 4 AY YOK



Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Konyaspor maçında sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumız Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur. Futbolcumuzun tedavisi planlanmaktadır" denildi. Ayağında kırık tespit edilen genç futbolcunun, en az 4 ay süre ile yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BERAT ÖZDEMİR TRABZON'DA İLK MAÇINA ÇIKTI



Fırtına'nın yeni transferi Berat Özdemir, Bordo- Mavili forma ile ilk maçına dün Konya karşısında çıktı. Berat, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.