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    • Spor
    • 20.01.2021 Gazete
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    spor spor’u üç golle geçti! yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı

    'in 20. haftasında spor sahasında spor'u ağırladı.. Karşılaşmayı ev sahibi 3-0 kazandı. mavili ekibin gollerini Nwakame, ve Flavio kaydetti.

    Trabzon'dan güç gösterisi

    Trabzonspor, 20. haftanın açılış maçında sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi. Maçın 22. dakikasında Serkan'ın pasında topu arka direkte ağlara gönderen Nwakaeme, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

    DJANİNY'DEN NET VURUŞ
    55'te ilk golün sahibi Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Flavio, şık bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. 59'da Djaniny karşı karşıya pozisyonda farkı üçe çıkardı.

    SHENGELİA'NIN GOLÜ YETMEDİ
    Marlon'un 84'te kaleye sol çaprazdan gönerdiği şut az farkla dışarı çıktı. 89'da Kravets'in pasında Shengelia topu ağlara göndererek skosu 3-1'e getirdi. Ancak bu gol Konyaspor'a yetmedi.

    PEREIRA'YA ANTRENÖRLÜK TEKLİFİ
    Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, Pereira'ya antrenörlük teklifinde bulunduğunu açıkladı. Pereira, dün kadroda yoktu.

    ŞOK! ABDÜLKADİR 4 AY YOK


    Trabzonspor'un     genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Konyaspor maçında sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumız Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur. Futbolcumuzun tedavisi planlanmaktadır" denildi. Ayağında kırık tespit edilen genç futbolcunun, en az 4 ay süre ile yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    BERAT ÖZDEMİR TRABZON'DA İLK MAÇINA ÇIKTI


    Fırtına'nın     yeni transferi Berat Özdemir, Bordo- Mavili forma ile ilk maçına dün Konya karşısında çıktı. Berat, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
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    Haberler Spor Trabzonspor Konyaspor’u üç golle geçti! Fırtına yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı