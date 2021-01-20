Trabzonspor, 20. haftanın açılış maçında sahasında Konyaspor'u 3-1 yendi. Maçın 22. dakikasında Serkan'ın pasında topu arka direkte ağlara gönderen Nwakaeme, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
DJANİNY'DEN NET VURUŞ
55'te ilk golün sahibi Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Flavio, şık bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. 59'da Djaniny karşı karşıya pozisyonda farkı üçe çıkardı.
SHENGELİA'NIN GOLÜ YETMEDİ
Marlon'un 84'te kaleye sol çaprazdan gönerdiği şut az farkla dışarı çıktı. 89'da Kravets'in pasında Shengelia topu ağlara göndererek skosu 3-1'e getirdi. Ancak bu gol Konyaspor'a yetmedi.
PEREIRA'YA ANTRENÖRLÜK TEKLİFİ
Trabzon'un hocası Abdullah Avcı, Pereira'ya antrenörlük teklifinde bulunduğunu açıkladı. Pereira, dün kadroda yoktu.
ŞOK! ABDÜLKADİR 4 AY YOK
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Konyaspor maçında sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumız Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur. Futbolcumuzun tedavisi planlanmaktadır" denildi. Ayağında kırık tespit edilen genç futbolcunun, en az 4 ay süre ile yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.
BERAT ÖZDEMİR TRABZON'DA İLK MAÇINA ÇIKTI
Fırtına'nın yeni transferi Berat Özdemir, Bordo- Mavili forma ile ilk maçına dün Konya karşısında çıktı. Berat, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.