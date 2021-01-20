Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı başladı.
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transferde bombaları peş peşe patlatacak.
Kanarya Szalai ve Mesut Özil'i resmen kadrosuna katarken, transfer etmek istediği isimleri de sıraya aldı. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'de birçok isim ile temaslar sürerken müjdeli bir haber geldi.
İKİNCİ ELJİF ELMAS
TRT Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Luka Stankovski'yi hem Fenerbahçe hem de Dinamo Zagreb takımları istiyor. Devre arasında Attila Szalai'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler yine bir scout transferiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Luka Stankovski, 2002 doğumlu. Skopje'de doğan genç oyuncu Makedonya U-19 takımında da forma giyiyor.
FENERBAHÇE LUKA STANKOVSKİ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
TRT Spor'un son dakika haberine göre Fenerbahçe, Luka Stankovski'nin kulübü Rabotnicki ile görüşmelere başladı. Rabotnicki yıllar önce UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile eşleşmişti. Makedonya'dan daha önce Elif Elmas'ı transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncuyu Napoli'ye satıp kasasına yüklü miktarda nakit koymuştu..
LUKA STANKOVSKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Genç oyuncu Luka Stankovski, 2 Eylül 2002'de Skopje'de dünyaya geldi. 1.90 boyundaki genç oyuncu orta saha pozisyonunda görev alıyor.
Makedon takımı Rabotnicki'de forma giyen başarılı oyuncu ayrıca Makedonya U-19 takımında da oynuyor. Stankovski, Vardar altyapısında yetişti.