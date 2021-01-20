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    • 20.01.2021 11:31
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe'den transferi sonrası bir bomba daha: için görüşmeler başladı

    Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, hamlesiyle devre arası transfer dönemine de hızlı başladı. 'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transferde bombaları peş peşe patlatacak. Gelen son dakika haberine göre, Kanarya Özil ve Szalai sonrası yeni transfer için düğmeye bastı. ’tan beklenen verimi alan sarı lacivertliler yine Makedonya'dan genç bir isim için görüşmelere başladı.

    Kanarya yeni 'Elmas' için harekete geçti!

    Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı başladı.

    Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transferde bombaları peş peşe patlatacak.


    Kanarya Szalai ve Mesut Özil'i resmen kadrosuna katarken, transfer etmek istediği isimleri de sıraya aldı. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'de birçok isim ile temaslar sürerken müjdeli bir haber geldi.

    İKİNCİ ELJİF ELMAS
    TRT Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Luka Stankovski'yi hem Fenerbahçe hem de Dinamo Zagreb takımları istiyor. Devre arasında Attila Szalai'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler yine bir scout transferiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Luka Stankovski, 2002 doğumlu. Skopje'de doğan genç oyuncu Makedonya U-19 takımında da forma giyiyor.

    FENERBAHÇE LUKA STANKOVSKİ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI!
    TRT Spor'un son dakika haberine göre Fenerbahçe, Luka Stankovski'nin kulübü Rabotnicki ile görüşmelere başladı. Rabotnicki yıllar önce UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile eşleşmişti. Makedonya'dan daha önce Elif Elmas'ı transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncuyu Napoli'ye satıp kasasına yüklü miktarda nakit koymuştu..

    LUKA STANKOVSKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
    Genç oyuncu Luka Stankovski, 2 Eylül 2002'de Skopje'de dünyaya geldi. 1.90 boyundaki genç oyuncu orta saha pozisyonunda görev alıyor.

    Makedon takımı Rabotnicki'de forma giyen başarılı oyuncu ayrıca Makedonya U-19 takımında da oynuyor. Stankovski, Vardar altyapısında yetişti.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Mesut Özil transferi sonrası bir bomba daha: Luka Stankovski için görüşmeler başladı