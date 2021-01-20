İKİNCİ ELJİF ELMAS

TRT Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Luka Stankovski'yi hem Fenerbahçe hem de Dinamo Zagreb takımları istiyor. Devre arasında Attila Szalai'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler yine bir scout transferiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Luka Stankovski, 2002 doğumlu. Skopje'de doğan genç oyuncu Makedonya U-19 takımında da forma giyiyor.