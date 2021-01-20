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    • 20.01.2021 12:40
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    Süper Lig'de sürpriz imza! 'nın yeni hocası belli oldu

    BU sezon Süper Lig'in flaş ekiplerinden olan ancak hocası Sumudica ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yollarını ayıran , Portekizli teknik adam ile anlaşmaya vardı.

    Süper Lig'de sürpriz imza! Yeni hocası belli oldu

    Süper Lig'de zirve mücadelesi veren , flaş bir karar alarak Sumudica ile yollarını ayırmıştı. Kırmızı-siyahlılar yeni teknik direktörlük görevine 'yu getirdi. Portekizli teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

    Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklama şöyle;
    Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli başarılı çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    48 yaşındaki Portekizli teknik direktörümüz Sa Pinto, Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerimiz Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

    Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto'ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz.

    RİCARDO SA PİNTO KİMDİR?
    10 Ekim 1972 tarihinde Portekiz'in Porto kentinde dünyaya gelen Ricardo Sa Pinto, futbolculuk kariyerinde gösterdiği performansla ülkesinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmayı başardı. Tam 45 kez Portekiz A Milli Takımı'nın formasını terleten Sa Pinto, teknik direktörlük kariyerinde de bir çok önemli kulüpte görev yaptı. ting Lisbon ile 2012 yılında teknik direktörlük serüvenine başlayan Sa Pinto'ya futbol camiası tarafından "The Lion Heart" (Aslan Yürekli) lakabı takıldı. Başarılı teknik adam bundan sonraki süreçte kulübümüzün başarısı için görev yapacak.

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    Haberler Spor Süper Lig'de sürpriz imza! Gaziantep FK'nın yeni hocası belli oldu