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    • 19.01.2021 10:54
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    SON DAKİKA! 'de dönemi! Resmen açıklandı

    Son dakika haberine göre Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için geçtiğimiz sezon Trabzon'u çalıştıran ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

    Göztepe'de sürpriz imza! Resmen açıklandı

    'de dönemi... İlhan Palut'la yollarını ayıran İzmir ekibi Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la her konuda anlaşma sağladı.

    Ünal Karaman'la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamda karar kıldı. Son olarak Trabzon ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran Karaman'ın Gençlerbirliği maçını da tribünden izleyebileceği öğrenildi.

    Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da teknik direktörlük görevi için Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

    Ünal Karaman, 30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirilmiş, 2 Ocak 2020 tarihinde Trabzonspor'un teknik direktörlük görevinden istifa etmişti. Karaman daha sonra Çaykur Rizespor'da çalıştıktan sonra herhangi bir kulüpte görev almamıştı.

    Öte yandan Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate transferi için kulübüyle anlaştı. Trabzonspor'a sezon başında Fransız temsilcisi Amiens SC'den transfer olan Malili Diabate, bordo-mavili formayı toplam 7 resmi maçta giydi. Sahada 247 dakika kalan 25 yaşındaki oyuncu skora katkı koyamadı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Göztepe'de Ünal Karaman dönemi! Resmen açıklandı