Hocası Nagelsmann, Sörloth transferiyle ilgili Alman basınından gelen eleştirilere cevap verirken, "Sörloth'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Özel bir golcü olduğunu biliyoruz, bunu gördük. Potansiyeli ve dinamizmi var, gol içgüdüleri çok iyi. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sörloth için ödenen 20 milyon Euro'yu konuşmanın bir anlamı yok. Kendisini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek" demişti.