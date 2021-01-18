Galatasaray ile Başakşehir arasındaki transfer pazarlıklarında sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de İrfan Can Kahveci transferi için Göksel Gümüşdağ ile görüştüklerini transferi bitirmek için çalışma içinde olduklarını ifade etmişti.