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    • 18.01.2021 12:01
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    Beşiktaş derbisi sonrası 'da gelişmesi! Transferde sona gelindi

    Son dakika i | Süper Lig'de Beşiktaş'ta deplasmanda mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında çok ağır bir yara aldı. Transferde de şu ana kadar Fatih Terim'in istediği isimleri kadroya katamayan sarı-kırmızılı ekipte konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

    Galatasaray'da İrfan Can Kahveci gelişmesi

    İrfan Can Kahveci transferi için Galatasaray ile Başakşehir anlaşmak üzere. Bonservis pazarlıklarında artık sona gelindi. Oyuncu için bonservis pazarlıkları sürüyor.

    İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin yüzde 50'sini satın alacak Galatasaray bunun için 4-5 milyon € ödeyecek. Galatasaray, ilerleyen zamanlarda İrfan'ı satarsa Başakşehir bonservisin yarısını alacak.

    Galatasaray ile Başakşehir arasındaki transfer pazarlıklarında sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de İrfan Can Kahveci transferi için Göksel Gümüşdağ ile görüştüklerini transferi bitirmek için çalışma içinde olduklarını ifade etmişti.

    3.5 YILLIK SÖZLEŞME
    Milli takımımızın da en önemli oyuncuları arasında yer alan İrfan Can Kahveci, dün akşam Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etti. Bu hamle de transferde artık son pürüzlerin kaldığı yönünde değerlendirildi.

    Galatasaray ile Başakşehir arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile İrfan Can Kahveci arasında 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye transfer sürecinin başından beri çok sıcak bakıyor.

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    Haberler Spor Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'da İrfan Can Kahveci gelişmesi! Transferde sona gelindi