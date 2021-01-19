



Her Türk'ün hayaller kurduğunu belirten Özil, "Ben Fenerbahçeliydim. Şansım olursa bu takımda oynamak istiyorum dedim her zaman. Kısmet oldu. O formayı giyeceğim için çok mutluyum. Schalke'den Bremen'e, daha sonra Real Madrid'e gittim. Arsenal'e geldiğimde taraftar takımını inanılmaz destekliyordu. Değişik ülkelerde, kültürlerde futbol oynadım. Hayatımda ilk defa taraftarın bana şarkı yaptığını gördüm ve çok mutlu oldum. Sahaya çıkarken bunu söylediklerinde inanılmaz bir duygu yaşadım. Çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmaz bir şey. Fenerbahçe'ye, evime dönmek için sabırsızlanıyorum. Çok hazırım ve mutluyum. Takım olarak inşallah güzel şeyler başaracağız" dedi.