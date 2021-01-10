Gazientep FK Teknik Direktör Marius Sumudica ile yolları ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

SUMUDİCA'NIN GAZİANTEP FK KARİYERİ

Gaziantep FK'nın başında 57 maça çıkan Sumudica 24 galibiyet 20 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.