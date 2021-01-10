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    • 10.01.2021 18:39
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    Son dakika: , ile yolları ayırdı!

    Son dakika haberi... Teknik Direktör ile yolları ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Gaziantep'de Sumudica ile yollar ayrıldı!

    Teknik Direktör ile yolları ayırdığını duyurdu.

    Yapılan açıklama şu şekilde:
    Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Marius Sumudica ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

    Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

    SUMUDİCA'NIN GAZİANTEP FK KARİYERİ
    'nın başında 57 maça çıkan Sumudica 24 galibiyet 20 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

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    Haberler Spor Son dakika: Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yolları ayırdı!