Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.01.2021 16:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2021 16:30
    ABONE OL

    Son dakika: Başkanı PFDK’ya sevk edildi

    SON DAKİKA HABERİ... Başkanı , hafta sonunda oynanan karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca, ’u da Göztepe maçına usulsüz seyirci alınması nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

    Göksel Gümüşdağ'a kötü haber

    Hukuk müşavirliğince alınan kararlar şöyle:
    " Kulübü'nün 16.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle 'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



    2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Başkanı 'ın 16.01.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK- Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ PFDK’ya sevk edildi