Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fatih Terim'le yaşadığı gerilimin ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. İşte Cengiz'in açıklamalarının satırbaşları: 9.8 milyon TL harcama limitimiz var. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Gümüşdağ ile görüştüm. Neyi görüştüğüm belli. İkisinin maliyeti 38 milyon Euro.

KULÜBÜN GELECEĞİNİ KARARTMAM

Mayıs'tan sonrasına çek yazarım, İrfan'ı da diğerini de alırım. Bana kim engel olabilir ki. Ama öldürseler bunu yapmam. Bana beceriksiz desinler. Galatasaray'ın geleceğini karartmam.

SPONSORLAR DEVREYE GİREBİLİR

Hocamız da diyor ki 'Olursa olur, olmazsa da bu kadroyla şampiyon oluruz.' Hocamızın dediği isimler için çalışmalarımız sürüyor. Limitimiz belli. Ancak sponsorla bir şeyler ayarlayacağız.

33 SENE TERİM'LE ÇALIŞIRIM



33 sene başkanlık yapsam 33 sene Terim ile çalışırım. Santrfor alamadığımız dönemde en çok golü biz attık. Orta saha alamadık Taylan çıktı ortaya. Hocamız şapkadan tavşan çıkardı.

ÖNCE ADAYLARA BAKACAĞIM

Mayıs'taki kongrede aday değilim. Ama adaylara bakacağım. Eğer sağlam bir aday çıkarsa aday olmam. Ama G.Saray'ın menfaatleri için gerekirse sağlığımı düşünmeden aday olurum.

ASIL YALNIZ OLAN BENİM



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile görüşme yaptığını ve Terim'in takımda kalacağını açıkladı. Terim'e neden kendisini yalnız hissettiğini sorduğunu söyleyen Cengiz, "Sinirliydim" cevabını aldığını söyledi. Asıl yalnız olanın kendisini olduğunu belirten Başkan Cengiz, şu ifadeleri kullandı: Sağ olsun teknik kadromuz ve futbolcularımız 2 yıl üst üste bizi şampiyon yaptı, 4 tane de kupa kazandık. 10 yıldır ilk kez kara geçtik ve kayyum tehlikesinden de kurtardık. Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün çalışan arkadaşlarımı bıktırdılar. Kuruş beklemeden çalışan yönetim kurulu maalesef bıktı artık. Bu kadar ağır saldırı nedeniyle bıkmış durumdalar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler. Hastalıklara direndiğim gibi buna da direniyorum. Çünkü beyinde 10 lezyon daha çıkmış. Kimse bana acımasın. Ben yapayalnızım ve bundan da şikayet etmiyorum. Tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim.

FALCAO İSTERSE GİDEBİLİR



Başkan Mustafa Cengiz, Falcao hakkında da açıklama yaptı. Falcao'nun İspanya'da tedavi gördüğünü belirten Cengiz, "İyileştikten sonra aramıza katılacak. Bizim için değerli bir oyuncu. Kalıp kalmamak kendi elinde. Kendisine Güney Amerika ve Arap kulüplerinden teklifler de var. İstiyorsa gidebilir" dedi.

BÖYLE BİR KARAR OLABİLİR Mİ



Oğulcan Çağlayan meselesine de değinen Cengiz, "1.2 milyon Euro'luk ceza Erciyes'e ödenen bonservis. 6 maç da Rize'de oynayamadığı maç sayısı Böyle bir karar var mı ya" dedi.