Süper Lig ekiplerinden geçen yılın şampiyonu Medipol Başakşehir, Kerim Frei ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
TEŞEKKÜRLER KERİM FREİ
2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
👋 TEŞEKKÜRLER KERİM FREİ— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 18, 2021
2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/wydrxfsqz4