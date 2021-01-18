Süper Lig ekiplerinden geçen yılın şampiyonu Medipol Başakşehir, Kerim Frei ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

TEŞEKKÜRLER KERİM FREİ

2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.