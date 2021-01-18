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    • 18.01.2021 17:42
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    • 18.01.2021 17:44
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    Son dakika: 'de ile yollar ayrıldı

    Son dakika haberi... ekiplerinden ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kerim Frei’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Başakşehir'de yıldız isim ile yollar ayrıldı

    ekiplerinden geçen yılın şampiyonu , ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

    Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:
    TEŞEKKÜRLER KERİM FREİ
    2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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    Haberler Spor Son dakika: Başakşehir'de Kerim Frei ile yollar ayrıldı