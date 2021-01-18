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    • 18.01.2021 14:30
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    'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı! İşte dev maçın hakemi...

    Son dakika haberi... 'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; 20 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile Yukatel Denizlispor'u karşı karşıya getirecek kritik mücadelede düdük çalacak... Peki, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları hangi hakemler yönetecek? İşte dev maçın hakemi...

    AA
    Süper Lig'in 20. hafta hakemleri açıklandı!

    Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada hafta içinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler duyuruldu.

    Yarın:

    16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir: Serkan Tokat

    16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Burak Şeker

    19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

    20 Ocak Çarşamba:

    16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Halis Özkahya

    16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş

    19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

    21 Ocak Perşembe:

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman

    16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Mete Kalkavan

    19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Sarper Barış Saka

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
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    Haberler Spor Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı! İşte dev maçın hakemi...