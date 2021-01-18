Hakan Çalhanoğlu’na coronavirüs şoku!

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Milli oyuncunun yanı sıra Hernandez'in de Covid-19'a yakalandığı tespit edildi. İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtildi.
Kasımpaşa'nın konuğu BB. Erzurumspor
SÜPER Lig'in 19 haftasında bugün F.Bahçe- Ankaragücü dışında bir maç daha oynanacak. Kasımpaşa evinde büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Kritik mücadele saat 19.00'da start alacak.
GÜREŞTE BÜYÜK BAŞARI
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde şampiyon oldu. Milliler, 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazandı
3 TRANSFER YAPACAK
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transferle ilgili taraftarlara müjde verdi. Sancak, "Üç oyuncu daha transfer edeceğiz. Forvet ve stoper almak istiyoruz" dedi.
Kasımpaşa'nın konuğu BB. Erzurumspor
SÜPER Lig'in 19 haftasında bugün F.Bahçe- Ankaragücü dışında bir maç daha oynanacak. Kasımpaşa evinde büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Kritik mücadele saat 19.00'da start alacak.
GÜREŞTE BÜYÜK BAŞARI
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde şampiyon oldu. Milliler, 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazandı
3 TRANSFER YAPACAK
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transferle ilgili taraftarlara müjde verdi. Sancak, "Üç oyuncu daha transfer edeceğiz. Forvet ve stoper almak istiyoruz" dedi.