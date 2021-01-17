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    • 18.01.2021 00:22
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    Grekoromen Güreş Milli Takımı, Henri Deglane Grand Prix'sinde şampiyon oldu!

    Son dakika haberi... Grekoromen Güreş Milli Takımı, 'nın  kentinde düzenlenen Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde şampiyon oldu. ise organizasyonu ABD ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada tamamladı.

    AA
    Güreş Milli Takımı Fransa'da şampiyon oldu!

    Grekoromen Güreş Milli Takımı, 'nın kentinde düzenlenen Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde şampiyon oldu.

    ndan yapılan açıklamaya göre Grekoromen Güreş Milli Takımı, 6 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak, topladığı 305 puanla takım halinde şampiyon olurken, Azerbaycan 160 puanla ikinciliği, Fransa 151 puanla üçüncülüğü elde etti.

    Organizasyonda ev sahibi Fransa ve ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Polonya mücadele ederken Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda olimpik sporcular ve yer almadı.

    ise organizasyonu ABD ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada tamamladı.

    Grekoromen Milli Takım sporcularının organizasyonda aldığı madalyalar şunlar:

    Altın madalya: 55 kilo , 60 kilo , 63 kilo , 72 kilo , 77 kilo , 82 kilo

    Gümüş madalya: 55 kilo , 63 kilo , 77 kilo , 87 kilo Metehan Başar

    Bronz madalya: 55 kilo Ekrem Öztürk, 63 kilo Fatih Üçüncü, 72 kilo Cengiz Arslan, 82 kilo Salih Aydın.

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