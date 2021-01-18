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    • 18.01.2021 11:41
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    rakibine yumruk attı! Barcelona kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

    İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, 'ya 3-2 mağlup oldu. Kupayı kaptıran Barcelona'da sonuçtan daha çok gündem oldu. Katalan devinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise Barcelona kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

    takvim.com.tr
    Ne yaptın Messi! Kariyerinde bir ilk daha

    Sevilya'nın Olimpico de la Cartuja Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında Barcelona, normal süresi 2-2 sona eren mücadelede Athletic Bilbao'ya 3-2 yenildi ve kupayı rakibine kaptırdı.


    90 DAKİKA 2-2 SONA ERDİ
    Barcelona'nın gollerini 40 ve 77. dakikalarda Antoine Griezmann atarken Bilbao'nun sayıları 42. dakikada Oscar de Marcos'tan, 90. dakikada Asier Villalibre'den ve uzatmaların başında 93. dakikada Inaki Williams'tan geldi.

    MESSI BİR İLKE İMZA ATTI
    Kupanın sahibi Athletic Bilbao kupanın sahibi olurken, karşılaşmaya Lionel Messi'nin kırmızı kartı damgasını vurdu.


    Arjantinli yıldız maçın 120+1. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Barcelona kariyerinde 753. maçına çıkan tecrübeli futbolcu, böylece ilk kırmızı kartını da görmüş oldu.

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