Sevilya'nın Olimpico de la Cartuja Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında Barcelona, normal süresi 2-2 sona eren mücadelede Athletic Bilbao'ya 3-2 yenildi ve kupayı rakibine kaptırdı.
90 DAKİKA 2-2 SONA ERDİ
Barcelona'nın gollerini 40 ve 77. dakikalarda Antoine Griezmann atarken Bilbao'nun sayıları 42. dakikada Oscar de Marcos'tan, 90. dakikada Asier Villalibre'den ve uzatmaların başında 93. dakikada Inaki Williams'tan geldi.
MESSI BİR İLKE İMZA ATTI
Kupanın sahibi Athletic Bilbao kupanın sahibi olurken, karşılaşmaya Lionel Messi'nin kırmızı kartı damgasını vurdu.
Arjantinli yıldız maçın 120+1. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.