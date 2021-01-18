



FİZİKSEL OLARAK İYİYİM

MESUT Özil, "Son dönemde bir Almanya'ya uğradım, İngiltere'ye döndüğümde karantinadaydım. İdmanları evde yaptım. Bayağıdır maç oynamıyorum. Ama fizik olarak fit'im, bir sorun yok" dedi.