Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'den transferiyle ilgili ilk açıklamalar… Özil, "Zaten konuşmalarımda da Fenerbahçeli olduğumu söylemiştim. Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum. Allah'a şükür bu transfer oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
ELİMDEN GELİNİ YAPACAĞIM
Sarı-Lacivertliler'in büyük yıldızı, " Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım" diyerek sözlerini sürdürdü.
FİZİKSEL OLARAK İYİYİM
MESUT Özil, "Son dönemde bir Almanya'ya uğradım, İngiltere'ye döndüğümde karantinadaydım. İdmanları evde yaptım. Bayağıdır maç oynamıyorum. Ama fizik olarak fit'im, bir sorun yok" dedi.
67 NUMARAYI TERLETECEK
Mesut, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden… Yıldız oyuncu twitter'dan yaptığ paylaşımda 67 numaralı formayı giyeceğini ima etti. Zonguldaklı Mesut Özil, 67 rakamını paylaştı.
ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A
Mesut Özil, dün akşam saatlerinde Fenerbahçe'ye imza atmak için eşi Amine Gülşe ve kızı ile birlikte Londra'dan özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Uçaktan bu pozları verdi.
MESUT ÖZİL'İN TRANSFERİ BÜYÜK SES GETİRDİ
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun "Forza Juve" paylaşımının 2 senede aldığı beğeni 531 bin… Mesut Özil'in Fenerbahçe'yi alıntılayıp attığı tweete ise yaklaşık 1 günde 600 bine yakın beğeni geldi. Kanarya'nın yeni transferi dünyayı da salladı…
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in yaptığı "Gel gündüzle gece olalım" twiti beğeni rekorları kırdı.