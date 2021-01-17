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    • 17.01.2021 18:52
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    Son dakika: ini 'a bildirdi

    Son dakika haberi... taraftarının heyecanla beklediği için bildirimi geldi. Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mesut Özil KAP'ta

    Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği Mesut Özil için KAP bildirimi geldi.

    Fenerbahçe, Mesut Özil ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    "GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"
    Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

    Son dakika bilgisine göre, Mesut Özil bu akşam İstanbul'da olacak ve yarınki Ankaragücü maçını Fenerbahçe tribününden seyredecek.

    ÖZEL BİR İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

    Fenerbahçe'nin, yeni transfer Mesut Özil' özel bir imza töreni yapacağı ortaya çıktı. İmza törenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

    "MESUT BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK"

    Ahmet Selim Kul, "Artık Mesut'la kavuşma kısmı kaldı. Beklentimiz Mesut Özil'in akşam saatlerinde İstanbul' gelmesi bekleniyor. Bu akşam gelmesi çok yüksek ihtimal. Bir yandan işlemler yapılıyor ve belge alışverişi tamamlanıyor. Ama aldığımız bilgilere göre Mesut Özil bu akşam yüzde 95 İstanbul'a gelecek. Mesut Özil'in attığı tweetler sonrası herkesi heyecanlandırdı. Artık sadece resmi açıklamaları bekliyoruz. Mesut Özil, yarınki Ankaragücü maçını ilk kez Fenerbahçe tribününden seyredecek." dedi.

    MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE! İŞTE YILIN TRANSFERİNDE DETAYLAR

    Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil transferini resmen açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'de heyecan dorukta. Uzun süredir Fenerbahçe'nin takıma katmak istediği yetenekli futbolcu Mesut Özil ile her konuda anlaştığı açıklandı. Mesut Özil'in bu gece saat 00:15'te İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    FENERBAHÇE HEYECAN DORUKTA! MESUT ÖZİL NE KADAR ALACAK?

    Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil, bu sezonun ikinci yarısında çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması giyecek. Mesut Özil transferinin açıklanmasını dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarlarında heyecan dorukta. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve bunun karşılığında toplam 10 milyon Euro alacak.

    MESUT ÖZİL'İN SPONSORU...

    Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak 10 milyon Euro'nun dışında Özil'e, Acun Ilıcalı'nın yeni digital platformu sponsor olacak. Oyuncu başka sponsorluk anlaşmalarına da imza atacak ve toplam 7 milyon Euro'yu bulan bir gelire ulaşacak.

    İBRAHİM KALIN'DAN ÖZİL PAYLAŞIMI
    Fenerbahçe'nin bu gece Mesut Özil'i İstanbul'a getirmesi beklenirken transferle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan paylaşım geldi.

    İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil'' sözlerini kullandı.

    Mesut Özil'in sarı lacivert kalplerini kullandığı emojisini alıntılayan İbrahim Kalın'ın attığı bu tweet, kısa sürede büyük ilgi gördü.

    FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
    Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması beklenen Mesut Özil forma numarasını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil Fenerbahçe'de memleketi Zonguldak'ın plakası olan 67 numaralı formayı giyecek.
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    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini KAP'a bildirdi