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    • 16.01.2021 16:01
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    -Demir Grup canlı anlatım izle | Başakşehir - Sivasspor maçı

    'de bu sezon beklentilerin altında son şampiyon Başakşehir, ligin 19.haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Haftalar süren galibiyet hasretinin ardından üst üste 2 galibiyet alan Başakşehir, sahasında kazanıp serisini sürdürmek istiyor. Gaziantep'in serisini sonlandıran 'ın öğrencileri zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. -Demir Grup Sivasspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinen takip edebilirsiniz.

    CANLI | Başakşehir-Sivasspor

    Süper Lig'de 19. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor üç puan mücadelesi veriyor. Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan ancak Okan Buruk yönetiminde son iki maçını kazanan Başakşehir, üç maçtır yenilmeyen Sivasspor'u mağlup ederek yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde çıkışa geçen Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER

    Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can Kahveci, Deniz, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

    Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

    STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
    SAAT: 16:00
    HAKEM: Alper Ulusoy
    YAYIN: beIN SPORTS HD 1

    BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

    Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

    İRFAN CAN KAHVECİ CEZA SINIRINDA

    Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor. İrfan Can, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
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    Haberler Spor Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor canlı anlatım izle | Başakşehir - Sivasspor maçı