Süper Lig'de 19. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor üç puan mücadelesi veriyor. Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan ancak Okan Buruk yönetiminde son iki maçını kazanan Başakşehir, üç maçtır yenilmeyen Sivasspor'u mağlup ederek yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde çıkışa geçen Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
SAAT: 16:00
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER
Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.
İRFAN CAN KAHVECİ CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor. İrfan Can, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.