Süper Lig'de 19. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor üç puan mücadelesi veriyor. Sezona istikrarsız bir başlangıç yapan ancak Okan Buruk yönetiminde son iki maçını kazanan Başakşehir, üç maçtır yenilmeyen Sivasspor'u mağlup ederek yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde çıkışa geçen Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.