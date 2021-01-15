Forvet hattında bu sezon transfer ettiği isimlerden verim alamayan Trabzonspor Çin'in DL Pro takımında forma giyen 31 yaşındaki golcü Salomon Rondon ile temaslarını hızlandırdı.
Taraftarlar da ikna olması için onu mesaj yağmuruna tutuyor.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
31 yaşındaki oyuncunun 140 Premier lig maçında 35 gol 15 asisti, 67 La Liga maçında 25 gol altı asisti bulunuyor. Randon geçtiğimiz sezon 16 maçta 9 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.
SON ADAY 20'LİK AYO AKİNOLA
Fırtına'nın gündemine gelen son isim ise Ayo Akinola... Toronto takımında forma giyen 20 yaşındaki golcüyle Bordo- Mavililer'in yakından ilgilendiği iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ 2022 YILINDA SONA ERİYOR
Venezuelalı yıldız golcü Salomon Rondon'un kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılının Aralık ayında bitecek. 31 yaşındaki golcü 83 kez milli oldu ve 31 gol attı.