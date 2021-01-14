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    • 15.01.2021 00:46
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    İşte 'nda çeyrek finale yükselen takımlar

    Son dakika haberi... 'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. , , , , , , Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor adlarını çeyrek finale yazdırdı.

    Kupada çeyrek finale yükselenler belli oldu

    'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanan son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran , , , , , , Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor adlarını çeyrek finale yazdırdı.

    KURA ÇEKİMİ YAPILACAK
    ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

    Tek maç eleme usulüne ve seribaşı sistemine göre oynanacak çeyrek finalde müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında yapılacak. Çeyrek final eşleşmelerinin ardından yarı final kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final maçları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

    Kupada son 16 turu maçlarının ardından seri başı ve seri başı olmayan takımlar şöyle:

    Seribaşı: Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir

    Seribaşı olmayan: Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor

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