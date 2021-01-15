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Fenerbahçe Roma'nın yıldızını istiyor! İtalyan gazeteci teklifi duyurdu
Fenerbahçe Roma'nın yıldızını istiyor! İtalyan gazeteci teklifi duyurdu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | ZTK'da evinde Kasımpaşa'yı eleyerek son 8'e kalan Fenerbahçe, ligde de yoluna doludizgin devam ediyor. Orta saha ve defansa takviye de yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip birçok isimle temasa geçerken, İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin Roma'nın yıldızını istediğini duyurdu.
15.01.2021 09:43
- Son Güncelleme: 15.01.2021 09:43
Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlere taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe, aynı performansı transferde de sergilemek için düğmeye bastı.
Gündeminin büyük bir bölümünü Mesut Özil transferi işgal etse de sarı-lacivertliler farklı oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe ile ilgili son iddia ise İtalya'dan geldi. İşte La Gazzetta dello Sport muhabiri Nico Schira'nın o paylaşımı...
Ünlü gazeteci, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin, Roma forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Diawara ile ilgilendiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüple birlikte, Hellas Verona'nın da oyuncu için Roma'ya talepte bulunduğunu açıklayan Schira, Amadou Diawara'nın ise Roma'da kalmak istediğini yazdı.