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Fenerbahçe Roma'nın yıldızını istiyor! İtalyan gazeteci teklifi duyurdu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | ZTK'da evinde Kasımpaşa'yı eleyerek son 8'e kalan Fenerbahçe, ligde de yoluna doludizgin devam ediyor. Orta saha ve defansa takviye de yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip birçok isimle temasa geçerken, İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin Roma'nın yıldızını istediğini duyurdu.

15.01.2021 09:43 - Son Güncelleme: 15.01.2021 09:43
Fenerbahçe Roma'nın yıldızını istiyor! İtalyan gazeteci teklifi duyurdu

Süper Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlere taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe, aynı performansı transferde de sergilemek için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe Roma'nın yıldızını istiyor! İtalyan gazeteci teklifi duyurdu

Gündeminin büyük bir bölümünü Mesut Özil transferi işgal etse de sarı-lacivertliler farklı oyuncularla da görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe Roma'nın yıldızını istiyor! İtalyan gazeteci teklifi duyurdu

Fenerbahçe ile ilgili son iddia ise İtalya'dan geldi. İşte La Gazzetta dello Sport muhabiri Nico Schira'nın o paylaşımı...

Fenerbahçe Roma'nın yıldızını istiyor! İtalyan gazeteci teklifi duyurdu

Ünlü gazeteci, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin, Roma forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Diawara ile ilgilendiğini duyurdu.

Fenerbahçe Roma'nın yıldızını istiyor! İtalyan gazeteci teklifi duyurdu

Sarı-lacivertli kulüple birlikte, Hellas Verona'nın da oyuncu için Roma'ya talepte bulunduğunu açıklayan Schira, Amadou Diawara'nın ise Roma'da kalmak istediğini yazdı.

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