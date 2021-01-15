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Fenerbahçe Roma'nın yıldızını istiyor! İtalyan gazeteci teklifi duyurdu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | ZTK'da evinde Kasımpaşa'yı eleyerek son 8'e kalan Fenerbahçe, ligde de yoluna doludizgin devam ediyor. Orta saha ve defansa takviye de yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip birçok isimle temasa geçerken, İtalyan gazeteci Fenerbahçe'nin Roma'nın yıldızını istediğini duyurdu.

15.01.2021 09:43 - Son Güncelleme: 15.01.2021 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





