KAVGA İÇİN ÇEKİRDEK ALANLAR NETFLİX İZLESİN

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kavga olsa hocam söyler zaten, ben de söylerim. İkimiz de lafımızı esirgemeyiz. Kavga için çekirdek aldılarsa onunla Netflix izlesinler." ifadelerini kullanmıştı.